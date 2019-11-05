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05.11.19 14:21
Утверждены названия пяти станций Большой кольцевой линии московского метро
В связи с тем, что строящиеся станции БКЛ будут пересадочными на радиальные линии метро, им даны те же наименования, что и у действующих станций радиальных веток.
Так, станции с проектным названием "Можайская", пересадочной на Арбатско-Покровскую и Филевскую линии метро, присвоено наименование "Кунцевская"; станции с проектным названием "Шереметьевская", пересадочной на Люблинско-Дмитровскую линию метро, присвоено наименование "Марьина Роща"; станции с проектным названием "Ржевская", пересадочной на Калужско-Рижскую линию метро, присвоено наименование "Рижская".
Кроме того, станции, которую планировалось назвать "Стромынка", присвоено наименование "Сокольники", с нее будет пересадка на "красную" ветку метро. Станции с первоначальным названием "Рубцовская" присвоено наименование "Электрозаводская", на ней можно будет перейти на одноименную станцию "синей" ветки.
Отмечается, что такое решение о наименованиях станций принято с целью упрощения навигации для пассажиров.
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