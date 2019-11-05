Утверждены названия пяти станций Большой кольцевой линии московского метро

05.11.19 14:21

© РИА Новости. Евгений Биятов

5 ноября. Interfax-Russia.ru - Решение о присвоении наименований пяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена принято на заседании правительства столицы во вторник.

В связи с тем, что строящиеся станции БКЛ будут пересадочными на радиальные линии метро, им даны те же наименования, что и у действующих станций радиальных веток.

Так, станции с проектным названием "Можайская", пересадочной на Арбатско-Покровскую и Филевскую линии метро, присвоено наименование "Кунцевская"; станции с проектным названием "Шереметьевская", пересадочной на Люблинско-Дмитровскую линию метро, присвоено наименование "Марьина Роща"; станции с проектным названием "Ржевская", пересадочной на Калужско-Рижскую линию метро, присвоено наименование "Рижская".

Кроме того, станции, которую планировалось назвать "Стромынка", присвоено наименование "Сокольники", с нее будет пересадка на "красную" ветку метро. Станции с первоначальным названием "Рубцовская" присвоено наименование "Электрозаводская", на ней можно будет перейти на одноименную станцию "синей" ветки.

Отмечается, что такое решение о наименованиях станций принято с целью упрощения навигации для пассажиров.