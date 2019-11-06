|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
06.11.19 15:31
Модернизация гостиницы "Космос" началась в Москве
"Модернизация гостиницы "Космос" будет проходить в два этапа. В ходе первого этапа, который завершится в 2020 году, будет произведен ремонт общественных пространств гостиницы", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что ремонт, в частности, проведут в ресторане и банкетном зале. В помещениях проведут отделочные работы, заменят оборудование и инженерные системы. Также в гостинице планируется заменить 13 лифтов.
На втором этапе запланировано обновление номерного фонда. Работы планируется начать в 2020 году. В номерах заменят мебель и инженерные системы, проведут отделочные работы.
"Все ремонтные работы в гостинице будут проведены без ее закрытия и с минимальным дискомфортом для гостей", - сказали в пресс-службе.
Полностью завершить работы планируется в 2023 году.
В августе этого года "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке недвижимости сообщал, что АФК "Система" может реконструировать площадь Шарля де Голля у гостиницы "Космос". По данным издания, под развитие может пойти часть территории гостиницы, включая пристройку с концертным залом, и старый офисный центр на проспекте Мира, 176, расположенный возле здания гостиницы.
Газета отмечала, что "Система" может построить на участке многофункциональный комплекс с торговой и офисной составляющей и общественным пространством.
На гостиничном рынке "Система" управляет 17 отелями на 4 тыс. номеров.
25-этажная гостиница "Космос" была построена в 1976-1979 годах для приёма иностранных гостей Олимпиады-80. К проекту были привлечены специалисты из Франции.
В 1990 году площадь между Космосом и проспектом Мира получила имя французского военного и государственного деятеля Шарля де Голля. В середине 2000-х на площади был установлен 8-метровый памятник де Голлю работы Зураба Церетели и Александра Кузьмина.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket