Модернизация гостиницы "Космос" началась в Москве

06.11.19 15:31

© РИА Новости. Григорий Сысоев

6 ноября. Interfax-Russia.ru - АФК "Система" приступила к обновлению принадлежащей ей гостиницы "Космос", расположенной на Проспекте Мира на северо-востоке Москвы, сообщили в среду в пресс-службе компании Cosmos Hotel Group (управляет отелем).

"Модернизация гостиницы "Космос" будет проходить в два этапа. В ходе первого этапа, который завершится в 2020 году, будет произведен ремонт общественных пространств гостиницы", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что ремонт, в частности, проведут в ресторане и банкетном зале. В помещениях проведут отделочные работы, заменят оборудование и инженерные системы. Также в гостинице планируется заменить 13 лифтов.

На втором этапе запланировано обновление номерного фонда. Работы планируется начать в 2020 году. В номерах заменят мебель и инженерные системы, проведут отделочные работы.

"Все ремонтные работы в гостинице будут проведены без ее закрытия и с минимальным дискомфортом для гостей", - сказали в пресс-службе.

Полностью завершить работы планируется в 2023 году.

В августе этого года "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке недвижимости сообщал, что АФК "Система" может реконструировать площадь Шарля де Голля у гостиницы "Космос". По данным издания, под развитие может пойти часть территории гостиницы, включая пристройку с концертным залом, и старый офисный центр на проспекте Мира, 176, расположенный возле здания гостиницы.

Газета отмечала, что "Система" может построить на участке многофункциональный комплекс с торговой и офисной составляющей и общественным пространством.

На гостиничном рынке "Система" управляет 17 отелями на 4 тыс. номеров.

25-этажная гостиница "Космос" была построена в 1976-1979 годах для приёма иностранных гостей Олимпиады-80. К проекту были привлечены специалисты из Франции.

В 1990 году площадь между Космосом и проспектом Мира получила имя французского военного и государственного деятеля Шарля де Голля. В середине 2000-х на площади был установлен 8-метровый памятник де Голлю работы Зураба Церетели и Александра Кузьмина.