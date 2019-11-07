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Собянин поздравил ветеранов с 78-й годовщиной парада на Красной площади

© РИА Новости. Илья Питалев
7 ноября. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 78-й годовщиной военного парада на Красной площади, он поблагодарил героев войны за мирное небо над головой.

"Дорогие ветераны! Защитники Москвы! Дорогие москвичи. Поздравляю вас с 78-й годовщиной легендарного парада - 7 ноября 1941 года. Этот славный день вошёл в историю России. Здесь на Красной площади в холодный и ветреный день в сердцах людей загорелась надежда. Отсюда - от стен Кремля начался долгий и трудный путь на Берлин", - сказал Собянин.

"Мы в неоплатном долгу перед теми, кто не вернулся с полей сражений. Они боролись за Родину, за будущее поколение! Низкий поклон вам за мирное небо, солдаты Великой Отечественной", - добавил мэр.

Также Собянин отметил, что герои войны подарили бесценный опыт, который учит верить в бравое дело и сражаться до победы как бы ни было тяжело.

"Сегодня, храня и преумножая традиции своих дедов и прадедов, по Красной площади пройдут наследники героев войны. Мы твёрдо знаем - будущее России находится в твёрдых и сильных руках. Слава участникам парада! Слава войнам-победителям! Слава городу-герою Москве! Ура!" - поздравил героев Собянин.

После торжественного слова мэр Москвы пообщался с ветеранами.

В торжественном марше в память о параде 7 ноября 1941 года в Москве приняли участие около 4 тысяч человек. Гостями парада стали 1,2 тысячи участников и ветеранов войны.

Кроме того в число участников марша вошли: почетный караул трех видов Вооруженных Сил РФ, военный оркестр, воспитанники суворовских училищ, кадеты, военнослужащие Минобороны РФ, а также 600 артистов и 250 волонтеров.

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