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08.11.19 11:05
Застройщики более 1,5 тысяч домов в России находятся в стадии банкротств
"Сегодня около 1,7 тысяч строящихся домов находятся на стадии банкротства. Это только те застройщики, которых мы признали банкротом", - сказал Мутко на заседании проектного комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда".
Он отметил, что регионам нужно более ответственно подходить к вопросу обманутых дольщиков и принимать решения по достройке проблемных объектов.
С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.
При этом определены критерии жилых проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на новую схему финансирования. Согласно постановлению правительства, степень готовности многоквартирного дома должна составлять не менее 30%, а количество заключенных договоров долевого участия в строительстве объекта должно быть не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений.
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