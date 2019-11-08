Лавров: РФ не присоединится к договору о полной ликвидации ядерного оружия

08.11.19 11:45

© РИА Новости. Алексей Куденко

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я хочу еще раз со всей ответственностью подчеркнуть: Россия не намерена присоединяться к этому Договору", - сказал Лавров в пятницу в Москве, выступая на Московской конференции по нераспространению.

"Мы разделяем задачу построения безъядерного мира, однако добиваться этой цели следует не такими односторонними и достаточно, я бы сказал, аррогантными методами, на которых основывается этот документ", - сказал министр.

"Мы исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия", - подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что РФ ответит зеркально на развертывание США ракет средней дальности.

"Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент Путин, будем поступать зеркально", - сказал Лавров.

"Вместе с тем в целях сохранения окна возможностей для поиска путей поддержания предсказуемости в ракетной сфере Россия приняла решение не размещать наземные РСМД где бы то ни было, пока в том или ином регионе не будут размещаться ракеты аналогичного класса американского производства", - отметил министр.

Он напомнил, что президент России в посланиях лидерам стран НАТО и Азиатско-Тихоокеанского региона призвал присоединиться к мораторию развертывания РСМД наземного базирования. "Четкого ответа со стороны Североатлантического альянса не последовало. Более того, нам дают понять, что НАТО на это не пойдет", - добавил Лавров.

Он также упомянул о дискуссии, которая вылилась в публичное пространство, о намерении США размещать такие ракеты в Японии и Южной Корее. "Сеул сказал, что таких разговоров он не слышал, но дыма без огня не бывает", - заметил Лавров.