Минкомсвязи сохранит вещание из "Останкино", несмотря на неплатежи клиентов

08.11.19 13:30

© РИА Новости. Илья Питалев

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Вещание из "Останкино" не прекратится, в том числе в новогоднюю ночь; ситуация с задолженностью "Первого канала" и его подрядчиков перед телецентром находится на контроле у Минкомсвязи, заявил замглавы министерства Алексей Волин.

"Ситуация находится под контролем, телевизионному вещанию ничего не угрожает. А что касается денежных отношений, то это вопрос деликатный и интимный, - мы в него посторонних не посвящаем, считать чужие деньги - неприлично",- сказал Волин журналистам в пятницу.

Он заверил, что зрителям не угрожает лишиться традиционных новогодних программ: "Всё будет у вас: и "Голубой огонек " будет, и в "Гостях у сказки".

Между тем Волин не подтвердил, что ситуацию можно назвать урегулированной.

27 октября газета "Ведомости" со ссылкой на видеообращение к сотрудникам гендиректора ФГУП "Телевизионный технический центр "Останкино" Михаила Шубина, сообщила, что финансовые проблемы телецентра, вызванные неплатежами со стороны "Первого канала" и его подрядчиков, ставят под угрозу эфиры всех клиентов "Останкино".