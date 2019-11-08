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08.11.19 14:49

Арестован обвиняемый в покушении на убийство адвоката в Кемерово

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
8 ноября. Interfax-Russia.ru - Центральный районный суд Кемерово в пятницу удовлетворил ходатайство следствия о взятии под стражу Александра Рымарева, обвиняемого в покушении на убийство сопредседателя коллегии адвокатов "Регионсервис" Сергея Учителя.

"Суд постановил взять Рымарева под стражу сроком на два месяца, с 8 ноября до 6 января", - сказал судья.

В период следствия Рымарев будет содержаться в кемеровском СИЗО.

Вечером 6 ноября 53-летний житель Находки, который якобы приехал в Кузбасс на заработки, выстрелил в Учителя, когда тот выходил из офиса. Нападавший попытался скрыться, но был задержан сотрудником охранно-конвойной службы УМВД по Кемерово, который стал очевидцем произошедшего, и охранником офисного здания.

По словам очевидцев, нападавший был вооружен пистолетом с глушителем.

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, Учитель был прооперирован, его жизни ничего не угрожает.

Знакомые с ситуацией источники сообщали агентству, что пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По факту инцидента следственные органы СКР возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе и попытка заказного убийства.

Установлено, что мужчина несколько часов ждал, когда Учитель выйдет из здания, при этом он был вооружен пистолетом, переделанным под стрельбу боевыми патронами из пневматического либо травматического оружия.

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