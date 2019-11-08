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08.11.19 16:01

Бутина будет читать лекции о кибербезопасности на Алтае

© РИА Новости. Виталий Белоусов
8 ноября. Interfax-Russia.ru - Осужденная в США и вернувшаяся на родину россиянка Мария Бутина согласилась читать лекции в опорном вузе Алтайского края - Алтайском государственном университете (АлтГУ), сообщает пресс-центр образовательного учреждения в пятницу.

"Мы с Марией Валерьевной (Бутиной - ИФ) поговорили о том, чтобы у нас в университете прочитать несколько лекций о кибербезопасности - теме, которой она занималась в университете Вашингтона. Она любезно согласилась, тем более, что эта тема будет интересна для многих направлений подготовки студентов", - процитировали в пресс-центре ректора вуза Сергея Бочарова в рамках рабочей встречи с Бутиной.

Бутина согласилась на предложение ректора.

"Интересно то, что программа по кибербезопасности в университете Вашингтона была нацелена не на написание каких-то кодов, на цифровые вопросы, а скорее ориентирована на подготовку политологов, управленцев, которые могут принимать решения в случае, если возник кризис. Если в АлтГУ появится такая программа на базе бакалавриата или магистратуры, то я готова в ней принять участие", - цитирует пресс-центр Бутину.

В ходе встречи с ректором она также заявила, что АлтГУ, который она закончила с красным дипломом, дает образование высокого качества, которое позволяет выпускникам впоследствии реализовать себя в любом вузе в любой стране.

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в Американском университете в Вашингтоне до весны 2018 года. Она была арестована 15 июля 2018 года. Минюст США предъявил ей обвинения в "преступном сговоре" для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США". В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.

26 апреля американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США. При этом ей зачли девять месяцев, уже проведенные в заключении в ожидании вердикта суда.

Бутину депортировали из США сразу после того, как она отбыла тюремный срок. На родину россиянка вернулась 26 октября. После депортации она не сможет в течение десяти лет обращаться за разрешением на въезд в США.

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