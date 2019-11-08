Выставка к 100-летию конструктора-оружейника Калашникова открылась в Туле

08.11.19 16:11

Фото с сайта правительства Тульской области

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Российские и зарубежные модификации автомата Калашникова и исторические материалы представлены на новой выставке в Тульском государственном музее оружия, сообщила в пятницу пресс-служба облправительства.

Выставка "Мир Калашникова. К 100-летию выдающегося конструктора-оружейника" - совместный проект Тульского государственного музея оружия и Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи министерства обороны РФ.

В адресованном участникам выставки приветствии губернатора Тульской области Алексея Дюмина отмечается, что "открытие выставки - это значимое событие не только для Тульской области как для оружейной столицы России, но и для всей страны".

"Михаил Тимофеевич внес огромный вклад в развитие отечественного стрелкового оружия. Разработанный им автомат стал одним из самых узнаваемых символов нашей оборонки. Он до сих пор стоит на вооружении армий десятков стран, а дело самого конструктора продолжается на многочисленных предприятиях ОПК в России и за рубежом", - подчеркнул Дюмин.

В экспозиции представлены более 100 подлинных предметов, в том числе разнообразные модификации автомата Калашникова (АК-47), выпущенные в России, Китае, Болгарии, Польше, Румынии, Египте, Финляндии, Венгрии, Германии, Израиля и других государствах, а также мемориальные предметы, памятные подарки, фотографии и книги, освещающие профессиональную деятельность Калашникова. На большом мониторе в центре выставочного зала демонстрируются кадры видеохроники с участием конструктора-оружейника.

Выставка продлится до 23 февраля 2020 года. Для посещения экспозиции будут организованы экскурсии школьников из районов Тульской области и других регионов России.

Модернизированный автомат Калашникова (модель КС74У) долгие годы выпускался на оружейном заводе в Туле.

Калашников родился 10 ноября 1919 года на Алтае, скончался после продолжительной болезни 23 декабря 2013 года. Он стал известен благодаря созданию семейства стрелкового оружия, в первую очередь автомата, носящего его имя.