Музеи Подмосковья с начала года посетили около 900 тысяч человек

08.11.19 16:22

© РИА Новости. Владимир Песня

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Посещаемость государственных музеев Московской области за сентябрь-октябрь 2019 года возросла на 8% процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства культуры.

"Посещаемость государственных музеев Московской области за сентябрь-октябрь 2019 года составила около 900 000 человек, что на 8 процентов больше к аналогичному периоду прошлого года. Доходы государственных музеев Московской области за сентябрь-октябрь составили порядка 25 млн рублей. Это результат внедрения музейным сообществом современных практик, реализации межмузейных и международных выставочных проектов, а также - внимательному отношению к запросам общества", - цитирует министра культуры Московской области Елену Харламову пресс-служба.

Глава ведомства добавила, что в рамках акции "День открытых дверей" 3 октября, приуроченному к 90-летию Московской области, 12 государственных музеев Московской области посетили 5 тысяч человек.

А в рамках акции "Культурный день" государственные музеи посетили свыше 1600 пенсионеров Московской области.