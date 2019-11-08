МЦД-1 свяжет "Москва-Сити" с крупнейшими научными кластерами

08.11.19 16:28

© РИА Новости. Виталий Белоусов

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Первый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД) свяжет научно-производственные кластеры Сколково с деловым центром "Москва-Сити", сообщил журналистам в пятницу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Московские центральные диаметры создадут в городе новые транспортные связи, которые изменят маршруты передвижения по городу. Благодаря новой транзитной системе прямую связь получат районы, расположенные в самых разных частях столицы", - отметил Хуснуллин.

Заммэра пояснил, что пассажирам не придется делать дополнительные пересадки с одного вида транспорта на другой, что значительно сократит время, затрачиваемое на дорогу. В качестве примера Хуснуллин назвал прямую связь инновационного центра "Сколково" и строящегося там международного медицинского кластера с деловым центром "Москва-Сити" и Национальным исследовательским университетом "Физтех".

МЦД - новая транспортная система Московской агломерации. Маршруты соединят между собой территории Москвы и ближайшего Подмосковья.

В ноябре этого года планируется запуск первых двух диаметров: МЦД-1 "Одинцово-Лобня" на базе Белорусского (Смоленского) и Савеловского направлений железной дороги и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" на базе Рижского и Курского направлений.

После открытия первых двух диаметров планируется запустить еще три: Зеленоград-Раменское, Апрелевка-Железнодорожный и Пушкино-Домодедово. Как ожидается, все пять диаметров общей протяженностью свыше 375 км с более чем 180 станциями заработают до конца 2024 года.