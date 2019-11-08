Собянин: на МЦД будут курсировать самые современные поезда "Иволга"

08.11.19 16:32

© РИА Новости. Виталий Белоусов

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу осмотрели ход работ по подготовке к открытию первых маршрутов Московских центральных диаметров.

По словам Собянина, в настоящее время заканчивается подготовка к запуску первого диаметра МЦД-1. При этом на МЦД будут ходить самые современные поезда "Иволга".

"Мы совместно с коллегами в техническое задание заложили самые высокие требования к этому поезду. Выше, чем у известной "Ласточки", которая производится в основном Siemens, но и локализована в России. Это будет новый этап развития транспортного машиностроения", - сказал мэр Москвы.

Губернатор Подмосковья, в свою очередь, сообщил, что на обновление пригородного железнодорожного состава выделяются значительные средства также и из регионального бюджета, а сам проект МЦД пассажирам будет "доступен по цене и по качеству". Так, стоимость проезда по МЦД на территории области в зоне "пригород" будет составлять 45 рублей.

"Мы проинспектировали готовность пересадочных станций. Большое внимание уделяем парковочным местам, благоустройству - все то, что делает удобной пересадку на современный вид транспорта", - рассказал Воробьев.

Между тем глава "РЖД" Белозеров отметил, что на МЦД интервал в движении поездов составит около шести минут.

"МЦД-1 и МЦД-2 будут запущены в 2019 году, а все пять диаметров мы, как и планировали, реализуем до 2023-2024 годов", - сказал он.

Открытие двух первых диаметров МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" запланировано на конец ноября. В общей сложности их протяженность составит 132 км с 57 станциями. В перспективе количество станций будет увеличено до 66. C 19 станций можно будет сделать пересадку на метро и МЦК, в перспективе число пересадочных станций увеличится до 27.

На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга" в смешанном режиме с обычными пригородными поездами.

На диаметрах будет создано более 900 тыс. новых пассажирских мест в сутки.

Ожидается, что первые диаметры улучшат транспортное обслуживание более 4 млн человек, проживающих в Москве и области.

Для оплаты проезда в поездах МЦД пассажиры смогут использовать карту "Тройка". При этом пересадка с МЦД на метро или МЦК и обратно будет бесплатной.

По сообщению пресс-службы мэра и правительства столицы свыше 90% комплектующих поезда "Иволга" произведены предприятиями из 32 городов России, на которых трудятся более 25 тыс. работников. На Тверском вагоностроительном заводе сборку поездов осуществляют около 1 тыс. сотрудников.

"Иволга" ускоряется стремительно и плавно. В результате пассажиры не чувствуют дискомфорта, но при этом среднее время в пути сокращается. Широкие двери поезда позволят сократить время высадки и посадки в среднем на 15%. В поезде предусмотрены крепления для велосипедов, специальные места для хранения багажа, зоны для маломобильных пассажиров и комфортные решения для родителей с маленькими детьми, включая пеленальные столики в туалетных комнатах.