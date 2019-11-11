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11.11.19 12:53
Начало ноября в Москве стало одним из самых теплых за последние 70 лет
"Среднесуточная температура составила за эти дни плюс 4,8 градуса, превысив норму почти на 4 градуса. Лидерство сохранилось за 2013 годом: тогда температура первой декады месяца побаловала жителей столицы до средних значений плюс 8 градусов", - говорится в сообщении.
При этом, согласно прогнозам Гидрометцентра России, в течение всей недели в столичном регионе ожидается повышенный фон атмосферного давления.
Так, если в понедельник утром уровень атмосферного давления составлял 748 мм ртутного столба, то уже во вторник оно повысится до 757 мм рт. ст., а в последующие дни недели - до 759 мм рт. ст.
Одновременно с этим в столичный регион придет и понижение температуры воздуха.
Так, в ночь на вторник и днем температура воздуха составит плюс 5-7 градусов, в ночь на среду ожидается около 0 градусов, днем не выше 4-6 градусов тепла. При этом дожди на неделе ожидаются лишь во второй половине дня понедельника и в ночь на вторник. В дальнейшем горожан ожидает переменная облачность без осадков.
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