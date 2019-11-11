Воробьев поручил организовать встречу с потенциальными инвесторами ОЭЗ в Кашире

11.11.19 15:42

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил подготовить встречу с инвесторами, которые готовы разместить производства в новой экономической зоне в Кашире, сообщает пресс-служба главы региона.

"Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому в городском округе Кашира создается особая экономическая зона, она позволит нам дальше привлекать инвесторов, создавать новые рабочие места и укреплять экономику. Я прошу подготовить встречу с теми, кто намерен инвестировать деньги в новые предприятия и создание рабочих мест в этом муниципальном образовании", - сказал губернатор на встрече руководящим составом областного правительства в понедельник.

Он также отметил, что планируется реорганизация Каширской ГРЭС. "Для нас очень важно, чтобы экономика округа, Подмосковья ни в коем случае не пострадала", - цитирует Воробьева пресс-службе.

Как сообщалось министерство инвестиций и инноваций Московской области ведет переговоры с инвесторами, проявившими интерес к новой площадке. Общий объем вложений в экономику Подмосковья может превысить 5,7 млрд руб., планируется создание более 1,5 тыс. рабочих мест.

В Подмосковье создано уже четыре особых экономических зоны - в городских округах Дубна, Фрязино, Ступино и Кашира.