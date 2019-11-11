Мосгорсуд вновь отказался отпустить из СИЗО фигурантов "дела Baring Vostok" Зюзина и Абгаряна

11.11.19 17:39

© РИА Новости. Алексей Филиппов

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд признал законным продление сроков ареста до середины января обвиняемым в мошенничестве директору фонда Baring Vostok по инвестициям Ивану Зюзину и партнеру фонда Вагану Абгаряну, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Постановление Басманного суда Москвы от 10 октября 2019 года, которым в отношении Зюзина и Абгаряна продлены сроки содержания под стражей до 13 января 2020 года, оставлено без изменений, апелляционные жалобы адвокатов - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Суд отказался по просьбе защиты обвиняемых изменить им меру пресечения на более мягкую - домашний арест, запрет определенных действий или залог.

"Дело Baring Vostok" было возбуждено 13 февраля 2019 года. Басманный суд 15 и 16 февраля заключил под стражу шестерых фигурантов расследования: основателя и старшего партнера одноименного инвестиционного фонда, американского бизнесмена Майкла Калви, партнера компании по индустрии финансового сектора, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина и Вагана Абгаряна, а также бывшего генерального директора НАО "Первое коллекторской бюро" (ПКБ) Максима Владимирова и экс-председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева.

Фигурантам вменяется хищение у "Восточного" 2,5 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно материалам дела, с заявлением о преступлении 7 февраля 2019 года в ФСБ России обратился член совета директоров и акционер "Восточного" Шерзод Юсупов, который заявил, что в 2017 году его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между банком и ПКБ в 2015 году.

Как установила доследственная проверка, стоимость 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), которые ПКБ передало по отступному, составляла 600 тыс. рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллектора.

Калви заявлял, что Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении отступного соглашения, в связи с чем не мог быть введен в заблуждение относительно параметров сделки.

Кроме того, по версии американского бизнесмена, уголовное дело стало инструментом борьбы Юсупова и его партнера, акционера "Восточного" Артема Аветисяна, в корпоративном конфликте, связанном с контролем над банком по его слияния с "Юниаструм банком".

Единственный из обвиняемых по делу, кто признал вину - Алексей Кордичев.

В середине сентября следствие получило результаты экспертизы, назначенной для оценки сделки, легшей в основу уголовного дела Калви и его коллег.

Эксперты, говорил "Интерфаксу" знакомый с их заключением источник, пришли к выводу, что рыночная стоимость пакета акций IFTG, принадлежащего "Восточному", составляет $60 млн - около 3,8 млрд рублей. При этом на момент передачи акций банку, установили оценщики, стоимость пакета составляла $4,4 млн - 260 млн рублей с учетом ограничений прав владельцев некоторых классов акций, которые тогда содержал устав IFTG и которые впоследствии были устранены.