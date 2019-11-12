Кузнецова просит запустить телефонную службу помощи семьи во всех регионах РФ

12.11.19 13:43

© РИА Новости. Максим Блинов

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает необходимым запустить телефонную службу помощи семьи по вопросам получения льгот и с возможностью получения консультации психолога.

С таким предложением она выступила после случая самоубийства матери с двумя детьми в Москве.

"Мы предлагали, президент поддержал такую службу, как режим помощи семье в системе одного окна. Когда существует трехзначный номер, известный всем жителям этого региона, на федеральном уровне, куда можно позвонить по любому вопросу, связанному с благополучием семьи, начиная от простого информирования о льготах, пособиях, заканчивая помощью психологической", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой во вторник.

По ее словам, "порой человек не имеет контакта, по которому мог бы получить просто совет - не приезд скорой помощи, не приезд МЧС, пожарных, полиции, а просто совет по телефону - как жить, как быть, как справиться с трудной ситуацией, и, не находя такого советчика среди близких, родных людей, подруг, естественно, он должен обратиться куда-то".

"Женщина может быть в стрессовой, тяжелой ситуации, не знаем, с чем это связано, с психическим, физическим состоянием, может, что-то случилось накануне. Она должна иметь возможность позвонить куда-то, иметь информацию об этом. Больше чем уверена, что в Москве существует множество организаций из числа психологических служб, но информации о них недостаточно. А каждый житель должен быть проинформирован о том, куда он может позвонить в кризисной ситуации, в кризисном случае, кто может его услышать", - отметила омбудсмен.

Она указала, что работа такой службы была апробирована в Пензенской области, "она показала свою эффективность, дело за распространением этого в других регионах России".

В понедельник зампредседателя Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора выступила за организацию доступной психологической поддержки для недавно родивших женщин.

"Чаще всего это (послеродовая депрессия) возникает после того, как женщина выходит с ребенком из роддома. На мой взгляд, психолог не очень может помочь женщине в роддоме, у нее в этот момент буря эмоций, нет времени поговорить, чаще всего процессы начинаются в первые месяцы после, в этот момент времени и нужно думать, как организовать помощь", - сказала Киркора "Интерфаксу" в понедельник, отвечая на вопрос о том, как предотвратить ситуации, подобные произошедшей в Москве в понедельник.

Она отметила, что "в роддоме точно могли бы говорить о том, куда мама может обратиться, если будет сложно, чтобы этот инструмент появлялся с появлением малыша, государство говорило о заботе о маме в этой ситуации".