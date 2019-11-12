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12.11.19 14:09

Матвиенко: изъятие ребенка из семьи должно применяться в крайних случаях

© РИА Новости. Максим Блинов
12 ноября. Interfax-Russia.ru - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступает за внедрение современных подходов к профилактике сиротства, при которых изъятие детей из семей должно происходить лишь в исключительных случаях.

"Нам надо уходить от нафталинных форматов работы с семьей, от этих простых решений, когда чуть что - сразу изымают ребенка. Это должно быть исключительной и крайней мерой", - сказала Матвиенко во вторник на встрече в Совете Федерации с женщинами - лидерами корпоративной благотворительности.

Так она отреагировала на выступление генерального директора Amway в России Ирины Меньшиковой, которая рассказала о благотворительной программе компании, направленной на работу с семьями в тяжелой жизненной ситуации с целью снижения числа изъятий детей у кровных родителей и возвратов детей из приемных семей обратно в детдома.

Программа разработана совместно с Институтом семейных форм устройства под руководством известного психолога Людмилы Петрановской.

Суть программы заключается в обучении специалистов разных ведомств и учреждений, занимающихся семейными вопросами - сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних, органов соцзащиты, попечительства и опеки, ведущих школ приёмных родителей, а также учителей и школьных психологов.

"Мы, объединяя таких сотрудников вместе на интерактивном обучении, учим их не только прочувствовать и понять, что чувствует ребенок, когда его забирают от родных родителей или от приемных, научиться не осуждать семью, а строить с ней партнерство, осознать собственные психологические стереотипы и слепые места, которые мы как люди имеем. И таким образом - изменить угол зрения на ту ситуацию, которую они видят в таких семьях с тяжелой жизненной ситуацией и, соответственно, принять более осознанное решение", - сказала Меньшикова.

По ее словам, первые результаты этого пилотного проекта показали, что между специалистами формируется эффективное взаимодействие, растет системность и командность в их действиях, меняется подход к работе с семьями на основе уважения и партнерства.

Меньшикова обратилась к Совету Федерации с просьбой помочь распространить этот опыт более широко.

"Обучение людей новым подходам очень важно, и этот проект надо сделать во всех регионах, чтобы он не был пилотным. Потому что это очень чувствительная тема", - ответила Матвиенко.

Она пообещала подумать, какую помощь может оказать верхняя палата в этом вопросе.

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