|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
12.11.19 14:09
Матвиенко: изъятие ребенка из семьи должно применяться в крайних случаях
"Нам надо уходить от нафталинных форматов работы с семьей, от этих простых решений, когда чуть что - сразу изымают ребенка. Это должно быть исключительной и крайней мерой", - сказала Матвиенко во вторник на встрече в Совете Федерации с женщинами - лидерами корпоративной благотворительности.
Так она отреагировала на выступление генерального директора Amway в России Ирины Меньшиковой, которая рассказала о благотворительной программе компании, направленной на работу с семьями в тяжелой жизненной ситуации с целью снижения числа изъятий детей у кровных родителей и возвратов детей из приемных семей обратно в детдома.
Программа разработана совместно с Институтом семейных форм устройства под руководством известного психолога Людмилы Петрановской.
Суть программы заключается в обучении специалистов разных ведомств и учреждений, занимающихся семейными вопросами - сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних, органов соцзащиты, попечительства и опеки, ведущих школ приёмных родителей, а также учителей и школьных психологов.
"Мы, объединяя таких сотрудников вместе на интерактивном обучении, учим их не только прочувствовать и понять, что чувствует ребенок, когда его забирают от родных родителей или от приемных, научиться не осуждать семью, а строить с ней партнерство, осознать собственные психологические стереотипы и слепые места, которые мы как люди имеем. И таким образом - изменить угол зрения на ту ситуацию, которую они видят в таких семьях с тяжелой жизненной ситуацией и, соответственно, принять более осознанное решение", - сказала Меньшикова.
По ее словам, первые результаты этого пилотного проекта показали, что между специалистами формируется эффективное взаимодействие, растет системность и командность в их действиях, меняется подход к работе с семьями на основе уважения и партнерства.
Меньшикова обратилась к Совету Федерации с просьбой помочь распространить этот опыт более широко.
"Обучение людей новым подходам очень важно, и этот проект надо сделать во всех регионах, чтобы он не был пилотным. Потому что это очень чувствительная тема", - ответила Матвиенко.
Она пообещала подумать, какую помощь может оказать верхняя палата в этом вопросе.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket