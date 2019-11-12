Росфинмониторинг запускает систему мониторинга за реализацией нацпроектов

12.11.19 15:26

© РИА Новости. Алексей Никольский

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Росфинмониторинг вводит в эксплуатацию систему мониторинга за реализацией национальных проектов, которая позволяет контролировать выделяемые средства, а также выявлять недобросовестных исполнителей.

"Действительно, было Ваше поручение нам совместно с Казначейством запустить механизм мониторинга за национальными проектами. На сегодняшний день механизм такой отлаживается. Мы вышли на категорию выявления так называемых недобросовестных исполнителей", - сказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

Он пояснил, что есть "три формы взаимодействия: это профилактические факторы, когда мы не даем просто деньги растащить; препятствующие - то есть расторгаются договоры, контракты; и пресекающие - это уголовные дела".

Отработана совместно с министерствами и ведомствами группа критериев, позволяющих определить исполнителя. "То есть они подлежат неким рискам, вовлечены в теневые схемы либо причастны к преступлениям. Риски согласованы, создана единая оценка рисков совместно с ФАС, Казначейством и налоговыми службами",- сказал директор службы.

Он продемонстрировал таблицу, в которой содержится информация по каждому нацпроекту, министерствам и ведомствам. "И мы видим движение: сколько выделилось средств, сколько освоено, сколько законтрактовано, сколько пошло движений уже по кассе. А желтое - это количество исполнителей, которые попали в зону риска, которые требуют особого внимания, работы. К сожалению, здесь есть по ряду направлений все-таки довольно высокий процент, и мы сейчас по ведомствам, непосредственно по каждому направлению работаем", - рассказал Чиханчин.

Глава Росфинмониторинга отметил, что практически еженедельно делается сверка информации, которая затем доводится до заинтересованных ведомств. "В итоге совместно с Генеральной прокуратурой, с ФСБ, с Казначейством выявляем эти узкие места и стараемся туда пройти. Нам анализ позволяет здесь показать: и округа мы видим, и вплоть до конкретных субъектов, где эта проблема на сегодняшний день есть", - сказал он.

Ранее во вторник Чиханчин сообщил Путину, что в ходе мониторинга за реализацией национальных проектов ведомство выявило недобросовестных исполнителей в ряде регионов РФ и добилось расторжения контрактов с ними на общую сумму порядка 850 млн рублей.

Чиханчин уточнил, что речь идет, в частности, о реализации нацпроектов в Московской области и Крыму.

"По предупредительным мерам: то есть там, где мы не дали возможность, чтобы (средства) ушли в сторону. Совместно с ФАС, ФСБ мы отработали по (нацпроекту) "здравоохранения", по покупке, медицине Московской области. Порядка 450 млн - расторгнуты контракты с недобросовестными исполнителями", - рассказал глава Росфинмониторинга.

По его словам, "аналогичная ситуация - в Крыму, Севастополе". "Тоже такая же проведена работа, и там тоже порядка 400 млн. И уже есть, к сожалению, это печально, уголовные дела там, где национальные проекты идут", - подчеркнул Чиханчин.

Чиханчин назвал одной из ключевых проблем при реализации нацпроектов отсутствие единой ведомственной базы, которая "позволяла бы при выходе на конкурсы увидеть недобросовестных исполнителей". "Раз не видят, тогда непонятно, кто приходит (на конкурс), и уже потом приходится вдогонку разбираться с каждым", - пояснил он, добавив, что этот вопрос сейчас решается совместно с ФАС.

Еще один блок вопросов, требующих решения, по словам Чиханчина, это отсутствие общей автоматизации при отслеживании средств, выделенных на нацпроекты. "Если мы с казначейством сегодня вышли на обмен информацией, он у нас практически ежедневно, в онлайн-режиме, то с другими ведомствами такого механизма пока нет. Это требует дополнительной работы", - подчеркнул руководитель Росфинмониторинга.

Президент просил регулярно докладывать ему о том, как развивается ситуация с выполнением нацпроектов.