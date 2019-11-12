Транзитное движение грузовиков в жилой застройке юго-востока Москвы запретят с 1 декабря

12.11.19 16:15

© РИА Новости. Евгения Новоженина

12 ноября. Interfax-Russia.ru - С 1 декабря будет запрещено транзитное движение грузовиков с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн в жилой застройке Юго-Восточного административного округа Москвы, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения столицы во вторник.

"Свободное движение грузовых автомобилей на юго-востоке возможно будет лишь по улицам "грузового каркаса", куда включены 92 улицы. В жилых зонах движение грузовиков с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн допускается только для обслуживания предприятий или жителей внутри района", - сказал собеседник агентства.

По его словам, список улиц, где допустимо свободное движение грузовиков, доступно на сайте ЦОДД, а также в "Яндекс. Навигаторе".

"Задача "грузового каркаса" - уменьшить количество транзита грузовых автомобилей через жилые районы. Он вводится, прежде всего, для удобства жителей, в тех районах, где грузовики ездят особенно часто. В результате в районах становится меньше шума, воздух становится чище, снижаются аварийность и загруженность дорог в жилых районах", - пояснили в пресс-службе.

Для постройки маршрута в "Яндекс. Навигаторе" необходимо будет включить в приложении специальную настройку. Если точка назначения находится за пределами каркаса, навигатор предупредит, до какого места можно ехать, и напомнит, что дальше нужны документы, подтверждающие обоснованность съезда с грузового каркаса в указанной точке.

В настоящее время транзитное движение грузовиков в жилой застройке запрещено в трех административных округах. В "грузовой каркас" Восточного округа входит 86 улиц, Северо-Восточного округа - 106, Северного - 80.