"Уральские авиалинии" весной могут открыть рейсы из "Жуковского" в Пекин на Boeing 737 MAX

12.11.19 17:03

© РИА Новости. Виталий Аньков

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Уральские авиалинии" планирует в летнем расписании 2020 года запустить рейсы из аэропорта "Жуковский" (Московская область) в Пекин, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Уральские авиалинии" намерены использовать на этом направлении самолеты Boeing-737 MAX 8, полеты которых приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф.

"Эти рейсы запланированы с началом летней навигации (конец марта - ИФ). При этом если вопрос с утверждением полетов на Boeing-737 MAX не будет решен, то рейсы будут выполняться на воздушных судах Airbus A320 поколения neo", - уточнил представитель пресс-службы.

Он также отметил, что с началом летней навигации все рейсы в Пекин будут перенесены в новый аэропорт "Дасин". Согласно данным сайта "Уральских авиалиний" в настоящее время полеты выполняются в пекинский международный аэропорт "Шоуду".

Летом этого года гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявлял агентству, что компания рассчитывает получить первый из 14 заказанных Boeing-737 MAX 8 в декабре 2019 года, хотя изначально поставки ожидалась с октября.

Представители Boeing ранее отмечали, что рассчитывают восстановить поставки 737 MAX клиентам в четвертом квартале этого года, однако отраслевые эксперты считают, что полеты не возобновятся до 2020 года. В ноябре The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники написала, что Boeing Co. надеется начать поставки 737 MAX авиакомпаниям до конца текущего года, даже если регуляторы к этому времени не утвердят соответствующую программу подготовки пилотов.

Вместимость Boeing 737 MAX 8 составляет до 210 пассажиров, максимальная дальность полета - более 6,5 тыс. км. Среднее время полета из Москвы в Пекин - 7-7,5 часов. Как правило, рейсы по маршрутам такой дальности выполняются на широкофюзеляжных самолетах.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 47 самолетов производства Airbus (двадцать шесть А320, шестнадцать А321 и пять А319). Основной акционер авиакомпании - ее гендиректор Сергей Скуратов.