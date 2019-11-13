Жилье и машину владелицы 39 квартир в Томске арестовали за долги по ЖКХ

13.11.19 08:25

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Приставы арестовали квартиру и автомобиль жительницы Томска, которая задолжала крупную сумму за коммунальные услуги, сообщает пресс-служба управления ФССП по Томской области.

"Владелица более 60 объектов недвижимости, в том числе 39 квартир, не платит за предоставляемые коммунальные услуги. В результате долг по всем объектам составил 2 млн 240 тыс. рублей, из них более 1,5 млн рублей - задолженность в пользу АО "Томск РТС", - говорится в сообщении.

В связи с этим приставы наложили запрет на перерегистрацию недвижимости, а также на регистрацию автомобиля должницы. Несмотря на это, женщина не погасила долг, поэтому приставы арестовали квартиру в центре города площадью 60 кв.м, а автомобиль увезли на эвакуаторе к взыскателю - АО "Томск РТС".

В свою очередь пресс-служба компании сообщает, что женщина имеет долги за теплоснабжение по 38 из 39 квартир в размере от 8 тыс. рублей до 90 тыс. рублей. Долгов нет только по квартире, в которой должница проживает сама.