Медведев: на развитие села в 2020 году заложено почти 36 млрд рублей

13.11.19 09:32

© РИА Новости. Екатерина Штукина

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Финансирование госпрограммы развития сельских территорий может быть увеличено в случае успехов в ее реализации, допустил премьер РФ Дмитрий Медведев.

В ходе совещания о развитии сельских территорий в среду глава правительства напомнил, что в России действует соответствующая стратегия, рассчитанная до 2030 года.

"Со следующего года у нас будет действовать новая государственная программа комплексного развития сельских территорий. На 2020 год на государственную программу в федеральном бюджете мы заложили около 36 млрд рублей", - отметил глава правительства.

По его словам, эти средства, прежде всего, пойдут на создание условий для обеспечения сельских жителей доступным и комфортным жильем, на развитие рынка труда и на создание инфраструктуры на селе.

"Посмотрим, как будет идти работа по этой программе. В случае если все будет развиваться успешно, то тогда добавим дополнительные средства в следующем году на реализацию программы, хотя уже та цифра, которая в настоящий момент зафиксирована в проекте закона о государственном бюджете, больше чем в два раза выше, чем изначально планировалось, но думаю, что все равно придется добавлять", - продолжил Медведев.

Он подчеркнул, что госпрограмма должна быть увязана с результатами и мероприятиями нацпроектов.

По словам главы правительства, в результате госпрограммы на селе должны появиться новые школы, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные лаборатории, мобильные медицинские комплексы, новые детские сады, отремонтированные дома культуры.

Говоря о строительстве новых школ и детских садов на селе, Медведев подчеркнул, что это является первостепенной задачей, добавив, что в настоящее время такое строительство идет недостаточно быстро.

"Есть регионы, где стройка только началась, хотя год уже подходит к концу. Это в целом недопустимо по любым направлениям, и в образовании в том числе", - заметил он.

Кроме того, Медведев заметил, что фельдшерско-акушерские пункты не во всех регионах строятся на системной основе.

"Не везде закупаются мобильные медицинские комплексы, там, где на это выделены деньги. Речь идет именно о той ситуации, когда деньги уже есть, а решения не принимаются. Мы говорили об этом в середине октября на президиуме Госсовета. Все необходимые поручения мною были даны. В ближайшее время жду доклад о том, как эта проблема решается", - продолжил глава правительства.

Отдельно премьер обратил внимание на то, что не все медицинские организации имеют качественное подключение к интернету.

"По итогам нашего совещания дам поручение Министерству цифрового развития предусмотреть мероприятия в национальной программе "Цифровая экономика" по подключению социальных объектов к сети и регулярно проводить анализ качества доступа этих объектов к интернету", - сказал глава правительства.

Он также затронул тему санитарной авиации на селе. Медведев привел статистику, что с начала текущего года санитарная авиация уже выполнила 6,5 тыс. вылетов и доставила в медицинские учреждения около 9 тыс. человек. Премьер назвал эти цифры неплохим показателем.

Вместе с тем он заметил, что эти цифры могли быть и лучше, однако не все больницы имеют взлетно-посадочные площадки.

"Надо проанализировать ситуацию, надо посмотреть, где можно ускорить строительство этих площадок, привязать их к медицинским учреждениям и посмотреть на источники финансирование. Такое поручение я тоже дам", - сказал Медведев.

Отдельно он остановился на решении кадрового вопроса на селе.

"Сегодня мы строим поликлиники, больницы, школы, открываем спортивные клубы, дома культуры. Это хорошо, но работать там зачастую некому. Есть современное оборудование, а специалистов, которые могли бы на нем работать, не хватает", - пояснил Медведев.

В связи с этим он назвал ключевой задачей системную работу по привлечению кадров на село.