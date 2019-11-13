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13.11.19 10:05
Алтайский губернатор попросил Медведева продлить ремонт ФАПов по нацпроекту
"В следующем году завершается в Алтайском крае процесс, когда мы будем строить ФАПы по нацпроекту ("Здравоохранение" - ИФ). Всего у нас 855 ФАПов, 200 из них нуждаются в ремонте. Если бы можно было рассмотреть пролонгацию этих мероприятий до 2024 года, то это позволило бы повысить доступность первичной медпомощи на селе", - сказал Томенко.
Кроме того, глава региона обратил внимание на необходимость приобретения оборудования для сосудистых центров в рамках нацпроекта "Здравоохранение", которые еще не построены. По его словам, в рамках нацпроекта в регионе поставлено оборудование в существующие четыре центра.
"Той сети сосудистых центров, которые уже есть, недостаточно, надо создавать новые. Включение вновь создаваемых сосудистых центров в нацпроект позволило бы решать целый ряд вопросов, улучшать качество жизни людей на селе", - подчеркнул губернатор.
Кроме того, он отметил необходимость обеспечения транспортом направления неотложной медицинской помощи. Томенко сообщил, что в регионе работают 335 автомобилей "скорой помощи" и около сотни машин неотложной помощи.
Также он обратил внимание на необходимость выделения средств для обновления школьного транспорта.
"Мы около 13 тыс. детей подвозим в школы ежедневно. Обновление транспорта мы, конечно, проводим, но скорость этого процесса ограничена нашими ресурсами. Хотелось бы эти мероприятия включить в нацпроект "Образование", - подчеркнул губернатор.
Томенко также отметил необходимость включения в нацпроект 400 филиалов школ для обеспечения их интернетом.
По его словам, в Алтайском крае до 2024 года в рамках нацпроекта обеспечат доступом в интернет 250 тысяч социально-значимых объектов.
"Однако в этот перечень не попали филиалы школ - 400 филиалов выпали из перечня по нацпроекту. Также это касается библиотек, детсадов, Домов культуры", - сказал Томенко.
Он обратился к Медведеву с просьбой рассмотреть возможность включения этих объектов в нацпроект "Цифровая экономка".
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