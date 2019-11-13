Поезд, посвященный героям ВОВ из столичных семей, запустят в московском метро

13.11.19 10:27

Фото с официального сайта мэрии Москвы

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Тематический поезд с историями и портретами героев Великой Отечественной войны запустят в московском метрополитене к февралю 2020 года в рамках акции к 75-летию великой Победы, сообщает сайт мэрии.

"У горожан появится возможность рассказать миллионам пассажиров подземки о близком человеке, который принимал участие в Великой Отечественной войне. Акцию, приуроченную к 75-летию великой Победы, проводит проект "Активный гражданин" совместно с Российским военно-историческим обществом. (...) Тематический поезд запустят в феврале 2020 года. В составе будет размещено 60 историй и портретов героев", - говорится в сообщении.

Прислать информацию и фото близкого человека, принимавшего участие в Великой Отечественной войне, можно через сайт проекта "Активный гражданин". Для участия в акции необходимо подать заявку до конца ноября. Истории, присланные позже, не смогут претендовать на победу в конкурсе, однако все анкеты, заполненные до 28 февраля 2020 года, после проверки будут размещены на сайте "История.РФ".

Все присланные материалы будут рассмотрены экспертами и пройдут подтверждение в Минобороны России, уточняется в сообщении.