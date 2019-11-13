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13.11.19 10:27
Поезд, посвященный героям ВОВ из столичных семей, запустят в московском метро
"У горожан появится возможность рассказать миллионам пассажиров подземки о близком человеке, который принимал участие в Великой Отечественной войне. Акцию, приуроченную к 75-летию великой Победы, проводит проект "Активный гражданин" совместно с Российским военно-историческим обществом. (...) Тематический поезд запустят в феврале 2020 года. В составе будет размещено 60 историй и портретов героев", - говорится в сообщении.
Прислать информацию и фото близкого человека, принимавшего участие в Великой Отечественной войне, можно через сайт проекта "Активный гражданин". Для участия в акции необходимо подать заявку до конца ноября. Истории, присланные позже, не смогут претендовать на победу в конкурсе, однако все анкеты, заполненные до 28 февраля 2020 года, после проверки будут размещены на сайте "История.РФ".
Все присланные материалы будут рассмотрены экспертами и пройдут подтверждение в Минобороны России, уточняется в сообщении.
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