Резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" с начала года заработали 14 млрд рублей

13.11.19 11:05

© РИА Новости. Владимир Трефилов

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Выручка предприятий-резидентов особой экономической зоны "Технополис "Москва" с января по сентябрь достигла 14 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики столицы в среду.

"С января по сентябрь выручка резидентов столичной ОЭЗ составила 14 млрд рублей. За этот период также было привлечено более 5 млрд рублей инвестиций и создано 540 рабочих мест", - сказал собеседник агентства.

За первые девять месяцев статус резидента ОЭЗ получили еще 19 компаний, заявленный объем инвестиций которых составит 14 млрд рублей, а также будет создано более 1,6 тыс. рабочих мест, отметил собеседник агентства.

В настоящее время на территории московской ОЭЗ локализованы более 140 высокотехнологичных компаний, из которых резидентами являются 62, еще 27 находятся в процессе получения статуса. Объем инвестиций накопленным итогом превышает 50 млрд рублей, из которых 25 млрд приходится на компании со статусом резидента ОЭЗ. Среди резидентов зоны 80% - представители малого и среднего бизнеса.

При этом налоговые отчисления компаний столичной ОЭЗ превысили 3,1 млрд рублей, в то время как уровень полученных льгот составил 900 млн рублей в 2019 году.

"Продукция резидентов и участников ОЭЗ, покоряет не только московский и российский, но и зарубежные рынки. С начала года компании экспортировали продукции на 200 млн рублей", - сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Александра Прохорова, слова которого приводит его пресс-служба.