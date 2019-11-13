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13.11.19 11:45
Голодец: развитие туризма стоит в приоритете у 32 субъектов РФ
"Мне хочется всех поздравить со стартом такого знаменательного события. Абсолютно правильно коллеги из отрасли поднимают вопрос о персонале. Профессиональные кадры - это то, от чего зависит качественный отдых и удовольствие туриста. Этот старт даст возможность людям, которые сегодня профессионально занимаются туристической индустрией и индустрией гостеприимства, не просто сформировать новые профессиональные и образовательные стандарты, но и увидеть тех звезд, которые способны возглавлять новые гостиничные сети, новые отели и другие объекты. Это очень серьезный карьерный вызов для молодежи", - сказала она.
Голодец напомнила, что в программе развития туризма стремительно увеличивается число регионов, которые определяют для себя туризм как главную отрасль. "В прежней программе было 23 субъекта РФ, к ним сегодня добавились еще 9, которые выбрали для себя абсолютным приоритетом развитие туризма. Сегодня буквально по всей России у молодежи есть возможность двигаться и развиваться в сфере туризма", - добавила она.
По данным вице-премьера, туристская отрасль в России показывает устойчивый рост, в 2019 году он составляет 11%.
"В этом году была принята новая стратегия развития туризма, которая предполагает, что нам удастся сделать следующий качественный шаг в развитии российских курортов, кластеров, которые будут интересны и российским и иностранным туристам. Каждый год наша отрасль показывает устойчивый рост - около 11% этот рост составляет сегодня по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказала она.
Голодец подчеркнула, что итоги года должны стать еще более успешными для отрасли. "Думаю, что мы хорошо завершим этот год, потому что я вижу, как идут продажи на всех зимних курортах, началась подготовка к зимнему сезону", - отметила вице-премьер.
13 ноября стартовал всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства". Участие в нем могут принять как состоявшиеся профессионалы, управленцы, руководители туристических и смежных организаций, так и начинающие работники индустрии гостеприимства и студенты.
Прием заявок от участников продлится до 20 декабря 2019 года. Региональные полуфиналы будут проводиться с февраля по апрель в 9 регионах России. Финал состоится в апреле 2020 года и соберет 200 отраслевых специалистов.
Конкурс проводится в рамках президентской платформы "Россия - страна возможностей". Председатель оргкомитета - вице-премьер Голодец.
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