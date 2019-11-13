ФТС не ожидает перебоев с поставками импортного алкоголя к Новому году

13.11.19 12:18

© РИА Новости. Владимир Астапкович

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Объем выданных импортерам акцизных марок позволяет обеспечить бесперебойные поставки алкогольной продукции к новогодним праздникам, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы со ссылкой на данные Центральной акцизной таможни.

Традиционно в III-IV кварталах в связи с ожидающимся пиковым периодом спроса на алкоголь растет количество заявок импортеров на получение акцизных марок. В связи с этим в Центральную акцизную таможню в сентябре-октябре 2019 года поступило около 750 обращений.

За 10 месяцев для маркировки алкогольной продукции было выдано более 480 млн акцизных марок. При этом всего к ноябрю импортеры уже располагают более чем 700 млн акцизных марок - выданными как в текущем году, так и ранее. Исходя из анализа объемов предновогодних поставок алкоголя прошлых лет, это в полной мере удовлетворяет потребность импортеров в акцизных марках, отмечается в сообщении.

Так, средний объем ввоза алкогольной продукции в Россию в предновогодний период - IV квартал - согласно статистике 2016-2018 годов, не превышает 150 млн единиц (при ежегодном объеме импорта алкогольной продукции в размере около 425 млн единиц).

За 10 месяцев 2019 года таможенными постами Центральной акцизной таможни уже оформлено и выпущено в свободное обращение свыше 329 млн единиц (49 млн литров) маркированной алкогольной продукции. Также на складе ЦАТ к ноябрю размещены и готовы к выдаче акцизные марки в объеме, достаточном для маркировки еще около 152 млн единиц алкогольной продукции.