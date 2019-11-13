Российская Снегурочка объявила конкурс новогодних вопросов для Деда Мороза

13.11.19 15:45

© РИА Новости. Евгения Новоженина

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Российская Снегурочка предложила всем желающим задать ей и Деду Морозу видео-вопрос, сообщает пресс-служба администрации Костромы.

Снегурочка объявила конкурс-марафон, который продлится до 1 декабря.

"Для этого необходимо снять селфи-видео с вопросом Деду Морозу или Снегурочке, в котором обязательно должно прозвучать слово "если", - говорится в сообщении.

Видео необходимо отправить в директ официальной страницы инстаграм Снегурочки.

В пресс-службе городской администрации отметили, что к участию допускаются дети от семи лет и взрослые.

Победителей определят 8 декабря. Десять человек, вопросы которых будут самыми интересными, получат возможность посетить пресс-конференцию российских волшебников 22 декабря в Костроме.

Остальные вопросы и ответы на них Снегурочка обещает опубликовать в своих аккаунтах в социальных сетях.