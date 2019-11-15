Минстрой РФ: запрет хостелов в домах не ограничивает аренду жилья

15.11.19 15:07

© РИА Новости. Максим Блинов

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Постановление правительства РФ о запрете использования жилых помещений в качестве гостиниц не приведет к ограничению прав россиян на аренду жилья, сообщил в пятницу замглавы Минстроя России Никита Стасишин.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях многоквартирных домов. Некоторые СМИ сообщили, что согласно документу, в России станет невозможным сдавать жилье посуточно.

"Постановление правительства РФ направлено исключительно на применение правил пользования жилыми помещениями и не направлено на ограничение прав граждан на аренду квартир", - сказал Стасишин.

Он напомнил, что с 1 октября 2019 года жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг.

"Аренда квартир не является гостиничными услугами", - подчеркнул замминистра.

Опрошенные "Интерфакс-Недвижимость" эксперты ранее также сошлись во мнении, что постановление кабмина не приведет к ограничениям в области посуточной аренды жилья. В частности, директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева подчеркнула, что нынешний документ лишь конкретизирует нормы, установленные принятым ранее законом о запрете на размещение хостелов в МКД.

Согласно закону о запрете на размещение хостелов в многоквартирных жилых домах, с 1 октября "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг". Как заявляли власти, закон направлен на обеспечение прав жильцов домов и борьбу с "проблемными" хостелами.

Чтобы хостел продолжил работу после 1 октября, занимаемое им помещение должно быть переведено в нежилой фонд.