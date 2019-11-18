Центр здоровья детей опроверг информацию о прекращении трансплантаций почек детям в России

18.11.19 15:43

© РИА Новости. Сергей Гунеев

18 ноября. Interfax-Russia.ru - Центр здоровья детей продолжает программу трансплантации почек детям в России, на место уволенных специалистов взят на работу новый врач, сообщили в пресс-службе центра.

"В настоящее время в НМИЦ здоровья детей по-прежнему осуществляется программа по подготовке и проведению оперативных вмешательств, связанных с трансплантацией почки у детей", - говорится в ответе НМИЦ на запрос "Интерфакса" в понедельник.

В Центре планируется увеличить численность сотрудников, занимающихся трансплантацией почки, расширить возможности предтрансплантационной подготовки, сообщает пресс-служба.

Говоря об уволенных врачах Михаиле Каабаке и Надежде Бабенко, в центре отмечают, что они были оформлены на четверть ставки, и "в целях сохранения постоянного кадрового потенциала руководством НМИЦ было принято решение о приеме на работу основного сотрудника на условиях полного рабочего времени, в связи с чем наличие внешних совместителей стало нецелесообразным".

Кроме того, по сообщению центра, заведующий отделением заместительной почечной терапии с палатами интенсивной терапии Анатолий Попа самостоятельно принял решение об увольнении по собственному желанию, а на освободившуюся должность "принят специалист с соответствующей квалификацией".

"Продолжают работу высококвалифицированные специалисты, обладающие достаточным научным и практическим опытом работы в сфере трансплантологии... НМИЦ здоровья детей оказывает медицинскую помощь детям в полном объеме и в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ранее "Коммерсант" сообщил о том, что в центре здоровья детей прекращены пересадки почки детям в связи с увольнением двух врачей.