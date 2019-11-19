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19.11.19 09:27
Авиакомпания S7 с 19 декабря возобновит полеты из Москвы в Тюмень
Из Москвы в Тюмень рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в 23:00 (мск).
Из Тюмени в Москву вылеты будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и субботам в 06:35 (04:35 мск).
Как уточнили "Интерфаксу" в аэропорту, авиакомпания S7 в начале 2019 года отменила свои полеты в Тюмень.
"Нам удалось достичь договоренности по условиям выполнения рейсов", - сказал представитель пресс-службы, не уточнив причин отмены рейсов.
S7 - крупнейшая частная и вторая по объему перевозок (после "Аэрофлота") авиационная группа в России, принадлежит семье Владислава Филева.
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