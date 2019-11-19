Из-за метели в Алтайском крае закрыли движение на одном из участков автодороги

19.11.19 09:48

© РИА Новости. Алексей Фурман

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Из-за ухудшения погодных условий в Алтайском крае пришлось ограничить движение на участке автодороги от Бийска до села Верх-Кажи, сообщает во вторник пресс-центр главного управления МВД РФ по региону.

"В связи с ухудшением погодных и дорожных условий 19 ноября в 10:15 местного времени ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге: "Бийск - Усятское - Соусканиха - Верх-Кажа" с 37 по 82 км)", - говорится в сообщении.

Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки. Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от дальних поездок.

В регионе вторые сутки действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели.