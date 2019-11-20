Акимов: ВСМ нельзя построить "чуть-чуть"

20.11.19 15:29

© РИА Новости. Компания "Скоростные магистрали"

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти РФ должны пройти "точку невозврата" в обсуждении вопроса строительстве в стране высокоскоростных магистралей (ВСМ) перед тем, как приступить к созданию таких линий, считает вице-премьер РФ Максим Акимов.

"У нас этот проект в комплексном плане (развития инфраструктуры до 2024 г. - ИФ), мы продолжаем в правительстве дискуссию по поводу даже не модели реализации - по поводу его старта", - заявил чиновник журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" в среду.

"Невозможно построить чуть-чуть ВСМ и потом остановить строительство сети. Мы либо решаемся на этот шаг, и тогда это программа на десятилетия, то есть (такие линии будут строиться - ИФ) и в южном направлении, и в Европу, и будет расширяться на восток, либо мы принципиально откажемся от того, что будем иметь высокоскоростное движение на нашей территории", - добавил чиновник.

"Конечно, позиция транспортного комплекса в том, что мы можем, сумеем и обязаны иметь высокоскоростное движение на территории РФ", - отметил он при этом.