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20.11.19 15:29
Акимов: ВСМ нельзя построить "чуть-чуть"
"У нас этот проект в комплексном плане (развития инфраструктуры до 2024 г. - ИФ), мы продолжаем в правительстве дискуссию по поводу даже не модели реализации - по поводу его старта", - заявил чиновник журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" в среду.
"Невозможно построить чуть-чуть ВСМ и потом остановить строительство сети. Мы либо решаемся на этот шаг, и тогда это программа на десятилетия, то есть (такие линии будут строиться - ИФ) и в южном направлении, и в Европу, и будет расширяться на восток, либо мы принципиально откажемся от того, что будем иметь высокоскоростное движение на нашей территории", - добавил чиновник.
"Конечно, позиция транспортного комплекса в том, что мы можем, сумеем и обязаны иметь высокоскоростное движение на территории РФ", - отметил он при этом.
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