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22.11.19 13:33

Тульская область планирует войти в экологический проект по очистке притока Волги

Фото пресс-службы правительства Тульской области
22 ноября. Interfax-Russia.ru - Тульская область в 2020 году приступит к расчистке участков рек Ока и Упа, сообщил заместитель губернатора региона Сергей Егоров на I Межрегиональном форуме рационального природопользования "Ока - путь к оздоровлению!", который открылся в пятницу в Туле.

"Регион активно участвует в реализации нацпроекта "Экология", в следующем году будут расчищены участки рек Оки (в Белеве, 2,5 км) и Упы (в Одоеве, 2 км). На эти цели из федерального бюджета будет выделено свыше 83 млн рублей", - сказал Егоров, которого цитирует пресс-служба.

Также, по словам замгубернатора, рассматривается возможность вхождения Тульской области в федеральный проект "Оздоровление Волги".

"Это позволит региону получить средства на строительство и реконструкцию очистных сооружений (Ока является одним из основных притоков Волги в центральной России - ИФ)", - отметил Егоров.

В свою очередь руководитель Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Вахтанг Астахов отметил, что в Тульской области проводятся эффективные мероприятия по расчистке водных объектов, достигаются высокие показатели.

На форуме "Ока - путь к оздоровлению!" обсуждаются вопросы влияния добычи полезных ископаемых и сброса сточных вод в русле Оки на водохозяйственную обстановку, развитие системы мониторинга состояния реки, туристическо-рекреационный потенциал и меры по сохранению биологических ресурсов водной артерии.

В форуме принимают участие представители Тульской, Орловской, Калужской, Московской, Рязанской, Владимирской и Нижегородской областей, профильных надзорных органов, бизнес-структур, экологи и общественность.

Резолюция форума будет рассмотрена на совете Московско-Окского и Днепровского бассейновых водных управлений и направлена в правительство РФ.

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