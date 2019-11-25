"Макет Москвы" на ВДНХ после реконструкции посетили более 27 тыс. человек

25.11.19 13:52

Фото "Интерфакса"

25 ноября. Interfax-Russia.ru - Более 27 тыс. человек посетили обновленный павильон "Макет Москвы" на Сиреневой аллее ВДНХ после его реконструкции, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

"С начала ноября, когда на Сиреневой аллее ВДНХ открылся после реконструкции "Макет Москвы", его посетило более 27 тысяч человек", - отметил глава ведомства Сергей Левкин.

По его словам, обновленный павильон посетили школьники из более чем 20 российских городов, а также туристы из Белоруссии, Индии, США, Испании и Боливии.

Левкин напомнил, что в ходе реконструкции его площадь увеличилась, в павильоне теперь представлены точные копии 23 тысяч зданий. На макете появились более тысячи новых объектов.

В пресс-службе уточнили, что в рамках реконструкции павильона "Макет Москвы", которая продолжалась месяц, была проведена профессиональная чистка макета и его разворот на 180 градусов.

Также была актуализирована существующая часть макета: более 300 зданий и сооружений были приведены в соответствие с существующим архитектурным обликом столицы. Площадь макета увеличилась с 328 до 429 кв.м.

Павильон "Макет Москвы" был открыт 3 октября 2017 года на Сиреневой аллее ВДНХ. За два года с момента открытия павильон посетили более 600 тыс. человек.