Собянин: МЦД установили утренний рекорд перевозки пассажиров

26.11.19 11:04

© РИА Новости. Виталий Белоусов

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Московские центральные диаметры (МЦД), запущенные 21 ноября, устанавливают рекорды пассажиропотока, заявил мэр столицы Сергей Собянин во вторник.

"МЦД сегодня до 9 утра перевезли рекордное количество пассажиров - 196 тысяч. Новый вид транспорта становится все более востребованным", - написал Собянин в твиттере.

Раннее Собянин сообщил, что с 25 ноября в течение двух недель проезд на МЦД будет бесплатным.

"Для более тщательной наладки билетной системы Центральной пассажирской пригородной компанией приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным", - написал Собянин на своей странице "ВКонтакте" в воскресенье.

Кроме того, с 25 ноября на МЦД-2 увеличена длина всех поездов "Иволга" до 10-11 вагонов. На МЦД-1 количество вагонов вырастет в течение следующих 15 дней, пообещал мэр.