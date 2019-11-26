Без гимна и флага: России могут запретить участвовать в международных соревнованиях
  
Квоты в обмен на инвестиции: "Восточная верфь" построит 4 краболова в рамках госпрограммы
   
Без проволочек: мост через Лену могут построить в Якутии в 2025 году
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13
 
Главные события
26.11.19 11:04

Собянин: МЦД установили утренний рекорд перевозки пассажиров

© РИА Новости. Виталий Белоусов
26 ноября. Interfax-Russia.ru - Московские центральные диаметры (МЦД), запущенные 21 ноября, устанавливают рекорды пассажиропотока, заявил мэр столицы Сергей Собянин во вторник.

"МЦД сегодня до 9 утра перевезли рекордное количество пассажиров - 196 тысяч. Новый вид транспорта становится все более востребованным", - написал Собянин в твиттере.

Раннее Собянин сообщил, что с 25 ноября в течение двух недель проезд на МЦД будет бесплатным.

"Для более тщательной наладки билетной системы Центральной пассажирской пригородной компанией приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным", - написал Собянин на своей странице "ВКонтакте" в воскресенье.

Кроме того, с 25 ноября на МЦД-2 увеличена длина всех поездов "Иволга" до 10-11 вагонов. На МЦД-1 количество вагонов вырастет в течение следующих 15 дней, пообещал мэр.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.11.19 17:49
Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной
.
  26.11.19 16:29
"Союзмультфильм" направит почти 150 млн рублей на создание мультимедийного парка на ВДНХ
.
  26.11.19 15:42
Скворцова вернула трансплантолога Каабака в НМИЦ здоровья детей
.
  26.11.19 15:24
Базовая отделка станет обязательной для столичных застройщиков
.
  26.11.19 15:08
Путин рассказал о встрече с менеджментом и акционерами Яндекса
.
  26.11.19 15:04
Лес из 130 новогодних елей установят на Манежной площади в центре Москвы
.
  26.11.19 12:34
Дома с авторской архитектурой на западе Москвы сохранят в рамках реновации
.
  26.11.19 12:31
"Технополис "Москва" стала лидером Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ
.
  26.11.19 12:16
Московские диабетики смогут получить компенсацию за лекарства
.
  26.11.19 11:07
Учения по пресечению террористических угроз пройдут в Московском Кремле 28 ноября


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket