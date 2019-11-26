Дома с авторской архитектурой на западе Москвы сохранят в рамках реновации

26.11.19 12:34

© РИА Новости. Евгений Биятов

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти сохранят дома с авторской архитектурой в рамках реновации в Можайском районе Москвы, говорится в сообщении Москомархитектуры.

В нем отмечается, что речь идет о домах, расположенных по адресу: 1-й переулок Петра Алексеева д. 2 и 2-й переулок Петра Алексеева д. 1.

"В проекте особое внимание уделяется сохранению зданий с авторской архитектурой, один из которых будет перепрофилирован в организацию общественного назначения, второй отремонтирован с сохранением жилой функции. Также город принял решение отреставрировать исторические здания центра Преподобного Серафима Саровского, чтобы оно продолжало нести свою духовную функцию для жителей района", - уточнила председатель ведомства Юлиана Княжевская.

Кроме того, в кварталах 78-80, 107-110 Можайского района сохраняются действующие здания общеобразовательных учреждений и городской клинической больницы. Дополнительно построят два детских сада по 150 мест каждый и школу на 600 мест, спроектированную на территории прилегающего квартала со стороны ул. Багрицкого. Кроме того, у жителей района появится новый объект культуры с музыкальной школой и клубными помещениями для занятий детей и взрослых.

Первый заместитель председателя Москомархитектуры главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов добавил, что также в Можайском районе много парковых зон, прилегающих к границам проектов планировки территорий, разработанных в рамках программы реновации. Их благоустройство обеспечит комфорт и безопасность жителей.

При этом транспортная доступность района улучшится за счет строительства Проектируемого проезда от улицы Говорова до улицы Толбухина, реконструкции проезда Толбухина с устройством пешеходных тротуаров, строительства внутриквартальных проездов и организации въездов и выездов в квартал с улицы Говорова.

Благоустройство кварталов 71-72, 75 Можайского района затронет парк в пойме реки Ивницы и озелененную территорию у железнодорожной станции Рабочий поселок. В них также будут проложены пешеходные дорожки, установлены скамейки и дополнительное освещение. Кроме того, на всех придомовых территориях будут реорганизованы детские и спортивные площадки в соответствии с современными требованиям к рекреационной инфраструктуре.

За счет квартальной перепланировки улучшится транспортная доступность: предусмотрено строительства проездов от дублера Можайского шоссе до улицы Кубинка и от улицы Маршала Неделина до улицы Гришина на две полосы движения. Кроме того, будет реконструирована ул. Маршала Неделина с увеличением количества полос до четырех, а также продлена улица Кутузова. Появятся новые внутриквартальные проезды, пешеходные переходы и обустроенные тротуары.

Для обеспечения жителей парковочными местами во всех проектируемых жилых домах предусмотрены подземные гаражи, а вдоль улично-дорожной сети плоскостные стоянки.