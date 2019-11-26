Лес из 130 новогодних елей установят на Манежной площади в центре Москвы

26.11.19 15:04

© РИА Новости. Евгений Биятов

26 ноября. Interfax-Russia.ru - На каждой площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве установят живые новогодние ели, сообщили "Интерфаксу" в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" во вторник.

Так, только в центре Москвы установят 330 живых елей, а на Манежной площади устроят еловый лес.

"На Манежной площади вырастет еловый лес из 130 деревьев. Его центром станет впечатляющая 20-метровая лесная красавица родом из Тверской области, оформленная в красно-золотых тонах. Для ее украшения используют 3 км гирлянд и 3500 игрушек", - сказал собеседник агентства.

На площади Революции установят "дворянскую" ель, украшенную игрушками в виде горящих свечей, солдатиков-гусар, балерин и лошадок-качалок, стилизованные в духе конца XIX - начала XX века; елки "детства" поставят в Новопушкинском сквере и на Святоозерской улице; "крымскую" елку с игрушками в форме замка Ласточкино гнездо, нежных южных цветов и морских звезд установят в 16-м микрорайоне Зеленограда.

Кроме того, на улице Перерва поставят оформленную в фиолетовых тонах "Готическую" елку; на Тверском бульваре и на Школьной улице - елки "Северное сияние"; елки "Космос" - на бульваре Дмитрия Донского, на Митинской улице и на площади Славы.

В Новопушкинском сквере установят елки, разработанные известными российскими кутюрье.