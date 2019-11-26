Базовая отделка станет обязательной для столичных застройщиков

26.11.19 15:24

© РИА Новости. Григорий Сысоев

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Столичные власти внесли изменения в постановление правительства Москвы, которые обязывают застройщиков при строительстве новых многоквартирных жилых домов прописывать чистовую отделку, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Москомархитектуры.

Изменения внесены в постановление столичного правительства "Об оптимизации порядка утверждения архитектурно-градостроительных решений (АГР) объектов капитального строительства в городе Москве".

"Согласно новым требованиям, при строительстве новых многоквартирных жилых домов необходимо прописывать чистовую отделку. Квартиры с отделкой позволяют жителям быстрее осуществить переезд и не тратить дополнительные средства на первоначальный ремонт до заселения. При этом архитекторы не обязаны для АГР предоставлять полный дизайн-проект, достаточно описания применяемых решений в пояснительной записке", - рассказали в ведомстве.

По словам управляющего партнера "ВекторСтройФинанс" Андрея Колочинского, нововведение предусматривает лишь наличие в архитектурно-градостроительных решениях (АГР) обязательного описания применяемых решений в отделке квартир - покрытие пола и стен, установку дверей и т.д.

"Постановление Правительства Москвы не регламентирует объем предложения квартир с отделкой, поэтому не способно оказать серьезного влияния на развитие столичного рынка недвижимости", - рассказал Колочинский "Интерфаксу".

Он добавил, что сегодня в проектах низкого ценового сегмента отделка добавляет до 10 000 руб. к стоимости квадратного метра, в комфорт-классе наценка может достигать 20 000 руб.

"В существующей экономической ситуации власти вряд ли бы обязали девелоперов строить все жилье с отделкой, такое требование может ухудшить финансовое положение застройщиков и негативно отразиться на спросе. Несмотря на очевидные плюсы готовых для проживания квартир, большинство покупателей склонны выбирать жильё "в бетоне", чтобы иметь возможность реализовать свой собственный дизайн-проект", - пояснил эксперт.

По словам управляющего партнера "S.A. Ricci жилая недвижимость" Сергея Егорова, за последние несколько лет на первичном рынке г. Москвы жилье с отделкой все больше демонстрирует свою востребованность, становясь важным конкурентным преимуществом.

"За последние 4 года доля квартир с чистовой отделкой и white box увеличилась на 19 п.п. и 7 п.п. (процентных пунктов). В общей структуре предложения по объёму реализуемой площади (в старых границах Москвы). В 2015 г. предложении преобладали варианты квартир с черновой отделкой . Так на конец 2015 г. доля квартир с чистовой отделкой составляла всего 6% совокупной экспонируемой площади, доля квартир с white box составляла 0,9% реализуемых площадей, остальной объём приходился на квартиры без отделки - 93%. По итогам первого полугодия 2019 г. объём предложения квартир с чистовой отделкой увеличился до 25% экспонируемых площадей, а объем предложения квартир с white box составил 8%", - сказал Егоров.