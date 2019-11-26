"Союзмультфильм" направит почти 150 млн рублей на создание мультимедийного парка на ВДНХ

26.11.19 16:29

© РИА Новости. Владимир Песня

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Киностудия "Союзмультфильм" выделит 149 млн рублей на создание мультимедийного парка на ВДНХ, сообщается в материалах, размещенных во вторник на сайте госзакупок.

"Выполнение строительно-монтажных работ по созданию мультимедийного парка "Союзмультфильм" в здании павильон №7 "Семена", расположенном по адресу: г. Москва, проспект Мира, дом 119, строение 7. Начальная цена - 149 млн рублей", - говорится в документе.

Работы, согласно условиям закупки, должны начаться с даты подписания договора и завершиться через три месяца с даты предоставления исполнителю доступа в помещение. Заявки на участие в тендере принимаются до 6 декабря.

Ранее председатель правления киностудии Юлиана Слащева объявила о планах открыть к лету следующего года мультимедийный парк киностудии "Союзмультфильм" на ВДНХ. По ее словам, это будет первый мультимедийный парк, где можно будет погрузиться в атмосферу фильмов киностудии, пообщаться интерактивно с персонажами.