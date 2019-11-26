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26.11.19 16:29
"Союзмультфильм" направит почти 150 млн рублей на создание мультимедийного парка на ВДНХ
"Выполнение строительно-монтажных работ по созданию мультимедийного парка "Союзмультфильм" в здании павильон №7 "Семена", расположенном по адресу: г. Москва, проспект Мира, дом 119, строение 7. Начальная цена - 149 млн рублей", - говорится в документе.
Работы, согласно условиям закупки, должны начаться с даты подписания договора и завершиться через три месяца с даты предоставления исполнителю доступа в помещение. Заявки на участие в тендере принимаются до 6 декабря.
Ранее председатель правления киностудии Юлиана Слащева объявила о планах открыть к лету следующего года мультимедийный парк киностудии "Союзмультфильм" на ВДНХ. По ее словам, это будет первый мультимедийный парк, где можно будет погрузиться в атмосферу фильмов киностудии, пообщаться интерактивно с персонажами.
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