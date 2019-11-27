Рождественский уличный фестиваль пройдет в Москве с 13 декабря по 12 января

27.11.19 08:46

© РИА Новости. Илья Питалев

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Традиционные московский уличный фестиваль "Путешествие в Рождество" в этом сезоне пройдет с 13 декабря по 13 января, говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии российской столицы в среду.

"В этом году в городе будет работать около 40 фестивальных площадок, которые разместятся в разных округах Москвы. Главные празднования традиционно состоятся на Манежной и Красной площадях, улице Новый Арбат", - говорится в сообщении.

Площадки фестиваля будут работать ежедневно с 11:00 до 21:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 в выходные.

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк напомнил, что в минувшем сезоне "Путешествие в Рождество" посетили рекордные 18,6 млн человек.

"Гостей ждут нарядные елки и сказочные световые инсталляции, зрелищные ледовые балеты, театрализованные представления и концерты популярных исполнителей, рождественский квест с подарками, а также увлекательные мастер-классы, тренировки по керлингу, сноубордингу и другим зимним видам спорта. И конечно, на фестивале горожане и туристы смогут попробовать самые вкусные угощения и приобрести необычные сувениры со всей России", - приводятся слова Немерюка в сообщении.

На Манежной площади детей и взрослых каждый день будут встречать актеры в костюмах городских жителей старой Европы. Там же горожане смогут понаблюдать за работой чешских мастеров-стеклодувов и смастерить под руководством художников из Эльзаса традиционные французские рождественские венки. А в павильоне "Праздничная почта" на этой же площадке сказочные эльфы помогут отправить открытки друзьям и близким или письма Деду Морозу.

В рамках фестиваля будут открыты два ледовых театра. На катке в Новопушкинском сквере покажут шоу в постановке Петра Чернышева, на площади Революции - Евгения Плющенко. В свободное от показов время ледовые театры будут работать как обычные городские катки.

Кроме того, рождественские катки откроются на площадках фестиваля на Тверской площади, площади Славы, в сквере у Гольяновского пруда, на улицах Городецкой, Святоозерской, Митинской, Матвеевской и Перерве, а также в Зеленограде на площади Юности и в 16-м микрорайоне.

ГУМ-каток на Красной площади оформят в стиле легендарной детской телепередачи "Спокойной ночи, малыши", которая в этом году отметила свой 55-й день рождения.

Специальная развлекательная программа ждет гостей и на окружных площадках фестиваля. Например, на улице Митинской каждый день будут идти кулинарные мастер-классы по приготовлению европейских праздничных блюд; на Ореховом бульваре повара научат всех желающих готовить венский шницель, латышский десерт бубертс, напитки сбитень и узвар; на улице Хачатуряна все желающие под руководством мастеров-художников создадут новогодние украшения для своего дома.

Кроме того, на Школьной улице будет работать площадка для керлинга, а на Новом Арбате установят снежную горку высотой 5,5 метра и длиной 30 метров для любителей сноуборда.