Чукотка накормит гостей фестиваля "Дни Дальнего Востока в Москве" икрой и олениной

27.11.19 11:59

© РИА Новости. Максим Блинов

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Гости ярмарки в рамках фестиваля "Дни Дальнего Востока в Москве" смогут попробовать деликатесы из оленины, красной рыбы и нескольких видов икры в павильоне Чукотского автономного округа.

Чукотские производители уже доставили в Москву полторы тонны деликатесов. Среди них: оленьи колбасы, филей, окорок, рулет, продукцию из нерки, кеты и корюшки, а также несколько сортов красной икры, сообщила пресс-служба правительства региона.

Кроме того, на Дальневосточной ярмарке в павильоне Чукотки можно будет увидеть мастерство косторезов, принять участие в мастер-классе по росписи новогодних шаров и созданию сувениров. Работники Центра "Наследие Чукотки" расскажут об истории округа. Для гостей ярмарки выступит фольклорный ансамбль "Кочевник".

Ярмарка ко "Дням Дальнего Востока" в Москве будет проходить 2-8 декабря на Новом Арбате. Посетителей ждут выставки продуктов, сувениров, поделок мастеров, выступления национальных коллективов регионов Дальнего Востока, мастер-классы по кулинарии, традиционным ремеслам, танцам и играм.