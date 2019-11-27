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27.11.19 12:29
Школьники предложили дать старым авиационным двигателям "вторую жизнь"
Вместо утилизации агрегатов они предложили дать им "вторую жизнь": замена обычной камеры сгорания на малоэмиссионную позволяет использовать списанные двигатели в качестве экологичных энергетических установок.
Использование таких двигателей в качестве энергетических станций позволяет получать от 2,5 до 25 мВт энергии - за счет модульной конструкции. Этого достаточно для энергообеспечения предприятий и даже небольших населенных пунктов.
При этом внедрение малоэмиссионных камер сгорания позволяет значительно снизить выбросы оксидов азота и углерода в атмосферу.
Идея может найти применение в сельскохозяйственной и лесоперерабатывающей промышленности, на мусоросжигательных заводах и в энергетике.
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