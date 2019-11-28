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28.11.19 10:57
Москву полностью украсят к Новому году до 16 декабря
"Всего установят более 4 тыс. световых и объемно-декоративных конструкций. Как и в прошлом году, праздничную атмосферу создадут в каждом округе столицы", - рассказал Бирюков.
По его словам, на Поклонной горе вновь зажжется самый большой в мире музыкальный мультимедийный елочный шар. В этом году его высота 20 метров, что на 3 метра больше, чем прошлой зимой.
Кроме того, новогодний шар высотой 11 метров появится и на площади перед зданием Большого театра. Его будут окружать световые арки, оформленные в узорном стиле "скань".
В парке "Зарядье" празднично оформят полюбившийся москвичами и гостями столицы Парящий мост и создадут декоративные зоны в стилистике сказочного зимнего леса. Новым элементом оформления станет световая конструкция "Поле света" - множество световых шаров на ножках, создающих впечатление живого светового ковра цветов.
У павильона №1 разместят огромные часы "Время Рождества", под которыми в новогоднюю ночь можно будет загадать желание.
"Подарок жителям города подготовили и предприятия комплекса городского хозяйства Москвы. В этом году в столице впервые установят ели, украшенные корпоративной символикой АО "ОЭК", АО "Мосгаз", ГБУ "Автомобильные дороги", ГБУ "Гормост", ГУП "Москоллектор", ГУП "Мосводосток" и других ресурсоснабжающих компаний", - подчеркнул заммэра.
По его оценке, всего в районах города установят более 300 искусственных новогодних елей, а самая высокая (30 метров) украсит Лубянскую площадь.
Бирюков отметил, что праздничные конструкции и ели появятся на въездах в город и на транспортных узлах, в зонах особого городского значения, на пешеходных зонах, в народных и городских парках в центре и других административных округах столицы.
В парках, на площадях и в местах массовых гуляний разместятся тоннели, фотозоны, конструкции в виде крупных цифр "2020", различных сказочных персонажей и новогодних символов.
На городских билбордах, остановочных павильонах и других рекламных носителях разместят 1600 поздравительных плакатов. На медиафасадах (ул.Новый Арбат, д.8 и д.28 и ул. Тверская, д.7) будут транслироваться праздничные видеоролики.
"В период новогодних праздников службы энергетического комплекса Москвы будут работать в усиленном режиме для предотвращения и оперативного устранения неисправностей электросетевого хозяйства", - добавил Бирюков.
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