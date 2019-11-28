Отказ в компенсациях родственникам жертв катастрофы Ту-154 будет обжалован

28.11.19 11:17

© РИА Новости. Руслан Кривобок

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Второй кассационный суд общей юрисдикции в начале декабря рассмотрит жалобу на решение московских судов об отказе в компенсации родственникам погибших в декабре 2016 года при крушении в Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154.

"Прокурор Москвы внес представление о несогласии с состоявшимися решениями, в том числе в части отказа в возмещении морального вреда. Прокуратура потребовала отменить ранее вынесенные решения и вернуть дело на новое рассмотрение в Мещанский суд", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы заявителей.

Он уточнил, что кассационный суд отложил заседание на 5 декабря для ознакомления с представлением прокурора.

В жалобе защита просила отменить решение Мещанского суда столицы и апелляционное постановление Мосгорсуда об отказе в требованиях 81 истца.

Иски были заявлены от родственников погибших к страховой компании "Согаз", перестраховщику MS Amlin pls и министерству обороны РФ.

Истцы просили суд взыскать с ответчиков более 2 млрд рублей в связи с недоплаченным страховым возмещением, причинением материального и морального вреда. Однако Мещанский суд не нашёл оснований для удовлетворения требований заявителей. Это решение впоследствии утверждала и апелляционная инстанция Мосгорсуда.

Военно-транспортный самолет Ту-154, принадлежащий министерству обороны России, разбился в акватории Адлерского района Сочи 25 декабря 2016 года. Катастрофа унесла жизни 92 человек.

Воздушное судно направлялось в Сирию на авиабазу Хмеймим. На борту находились артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, тележурналисты, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также сотрудники Минобороны России.