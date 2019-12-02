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02.12.19 12:12
Экс-начальник отдела ингушского Минфина осужден за растрату 2 млрд рублей
Ранее по этому делу был вынесен приговор бывшему министру финансов республики Руслану Цечоеву.
По словам собеседника агентства, в зависимости от роли каждого оба фигуранта признаны виновными по п. "б" ч.2 ст.285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере), ч.5 ст.33 - п. "б" ч.2 ст.285.1 УК РФ (пособничество в нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере). Также им вменялась ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, совершенный из иной личной заинтересованности).
Обоих экс-чиновников приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Установлено, что экс-министр совместно с начальником отдела компенсационных выплат Берсановым с 2014 по 2017 год израсходовали субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, поступившие из бюджета РФ, на цели, не соответствующие условиям их получения и траты ,на сумму более 2 млрд рублей. Затем бывший начальник отдела компенсационных выплат отправил в Минфин РФ отчеты о целевом расходовании денежных средств, несмотря на допущенные нарушения.
Ранее сообщалось, что в субботу Магасский районный суд приговорил бывшего министра финансов Ингушетии Руслана Цечоева к пяти годам колонии по делу о нецелевом расходовании бюджетных средств в размере свыше 2 млрд руб.
Сам подсудимый на оглашение приговора не явился, в связи с этим был объявлен в федеральный розыск. Ориентировка на бывшего высокопоставленного чиновника разослана по отделам полиции городов и районов. В настоящее время его местонахождение не известно.
Приговор первой инстанции не вступил в силу. Защита экс-министра подала жалобу на решение Магасского районного суда в Верховный суд Ингушетии.
По информации СКР, уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) и ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств, совершенное в особо крупном размере) в отношении министра финансов Ингушетии Руслана Цечоева было возбуждено в мае 2015 года.
Речь шла об остатке денежных средств в размере 2 млрд рублей, предоставленных федеральным бюджетом Ингушетии в виде субсидий, которые были распределены с нарушениями. В декабре 2014 года чиновник направил остаток денежных средств в нарушение условий их использования на погашение дефицита бюджета республики.
Затем, по данным следствия, Цечоев в целях сокрытия совершенного им бюджетного правонарушения вернул обратно в федеральный бюджет поступившие из этого же бюджета за январь, февраль и март 2015 года средства дотаций в размере 1 миллиарда 900 тысяч рублей под видом возврата остатка средств.
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