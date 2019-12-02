Убивший аспирантку историк Соколов содержится в психбольнице СИЗО "Бутырка"

02.12.19 12:30

© РИА Новости. Александр Гальперин

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Обвиняемый в убийстве аспирантки бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов содержится в психбольнице столичного следственного изолятора "Бутырка".

"Соколов был доставлен из петербургского СИЗО "Кресты" и сейчас находится в психбольнице СИЗО "Бутырка", где ему будет проведена психиатрическая экспертиза. Соколов содержится в двухместной камере", - сообщила "Интерфаксу" член столичной Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Она уточнила, что соседом Соколова по камере является обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера (ст.132 УК РФ).

"Он очень много читает. При разговоре Соколов не высказывал каких-либо жалоб. В целом его все устраивает, но говорит, что хочет обратно в Питер", - сказала Меркачева.

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдет в НИИ имени Сербского. По словам адвоката, Соколов будет в Москве до конца года.

Бывший доцент СПбГУ Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки университета Анастасии Ещенко, с которой у него были близкие отношения. Ученый вину признал. По версии следствия, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в реке Мойке.

11 ноября он был арестован судом на два месяца.

Санкт-Петербургский городской суд назначил на 5 декабря заседание по рассмотрению апелляции на арест Соколова.

В разговоре с "Интерфаксом" адвокат Почуев предположил, что заседание пройдёт без личного присутствия обвиняемого - в режиме видеоконференцсвязи.