Новый дивизион С-300 заступил на дежурство под Воронежем

02.12.19 14:55

© РИА Новости.Владислав Сергиенко

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Второй дивизион модернизированных зенитных ракетных систем С-300 заступил на боевое дежурство в Воронежской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Расчёты мобильного зенитного ракетного комплекса С-300ПМ2 "Фаворит" зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа заступили на боевое дежурство", - говорится в сообщении.

23 ноября в пресс-службе ЗВО сообщили, что дислоцированный под Воронежем полк Ленинградской армии ВВС и ПВО получил второй дивизион С-300ПМ-2 и завершил программу перевооружения на модернизированные системы.

Штаб Шестой Ленинградской армии ВВС и ПВО расположен в Санкт-Петербурге. В составе армии - соединения истребительной, бомбардировочной, военно-транспортной и армейской авиации, а также соединения радиотехнических и зенитных ракетных войск. Согласно сайту Минобороны, в зоне ответственности армии - воздушное пространство Российской Федерации на площади около 2 млн квадратных километров и свыше 3 тыс. км государственной границы.

Зенитные ракетные системы С-300ПМ-2 "Фаворит" являются развитием систем С-300 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Боевые возможности повысились за счет создания новой ракеты, имеющей повышенную эффективность поражения баллистических целей на дальностях до 40 км с обеспечением подрыва боевого заряда цели, увеличения дальней границы зоны поражения аэродинамических целей до 200 км, в том числе при стрельбе вдогон, расширения информационных возможностей командного пункта системы по обнаружению и сопровождению баллистических целей с сохранением сектора обнаружения аэродинамических целей.