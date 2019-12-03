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Роскомнадзор: около 1,4 млн ссылок удалены в рамках "антипиратского меморандума" за год

© РИА Новости. Сергей Пятаков
3 декабря. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор доволен работой меморандума между правообладателями и интернет-площадками, в рамках которого за год удалено около 1,4 млн ссылок на пиратские ресурсы, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

"Можно с уверенностью сказать, что результат оказался положительным: ссылки на пиратские ресурсы с крупнейшими премьерными показами последнего года из поисковой выдачи крупнейших поисковиков отсутствуют. Обработка заявлений правообладателей осуществлялась в течение нескольких минут, что позволяло пресечь распространение пиратского контента ещё на ранних стадиях", - сказал Субботин во вторник на круглом столе, посвященном проблеме защиты интеллектуальной собственности и цифрового контента в интернете.

"Всего с начала действия меморандума из поисковой выдачи удалено около 1,4 млн ссылок на пиратские ресурсы", - уточнил он.

Субботин напомнил, что заключенный между крупнейшими отечественными правообладателями аудиовизуальных произведений, владельцами видеохостинга и операторов поисковых систем меморандум предусматривает прямое взаимодействие его участников по вопросам удаления ссылок на нелегальный контекст из поисковой выдачи.

"Меморандум принимался с расчетом апробации заложенных в нем механизмов в целях их дальнейшей имплементации в действующее законодательство", - сказал замглавы Роскомнадзора.

Субботин добавил, что "в развитие концепции меморандума и по следам его успешного тестирования подготовлен и в настоящее время готовится к внесению в парламент проект федерального закона".

Замглавы ведомства подчеркнул, что меморандум был принят в рамках работы по переходу на саморегулирования отрасли, и уход от излишнего участия государства позволит в том числе подводит сократить судебные издержки правообладателей.

Меморандум о совместной борьбе с пиратством был заключен между правообладателями и компаниями "Яндекс", Mail.ru Group и Rambler 1 ноября 2018 года на фоне судебного разбирательства между телеканалами холдинга "Газпром-медиа" и "Яндексом" из-за ссылок на пиратский контент в сервисе "Яндекс.Видео". В соответствии с меморандумом был создан реестр указателей страниц сайтов в интернете с пиратским контентом. Администраторы интернет-сервисов в течение шести часов должны исключать эти ссылки из поисковой выдачи в РФ.

16 ноября 2018 года в "Яндексе" сообщили о начале работы в рамках "антипиратского" меморандума. Тогда операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский еще раз подчеркнул, что компания выступает за честный интернет, и выразил уверенность, что системная совместная работа с правообладателями "пойдет на благо рынку и поможет изменить привычки пользователей".

Мосгорсуд 5 и 6 декабря 2018 года прекратил производство по искам телеканалов "Супер", ТВ3, ТНТ и 2x2 (принадлежат "Газпром-медиа") к компании "Яндекс" в связи с подписанием сторонами мирового соглашения, в рамках которого "Яндекс" обязуется исполнять условия меморандума.

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