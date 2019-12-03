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03.12.19 13:48
Пассажирский автобус опрокинулся под Воронежем
"В 12:30 на 763-м км автодороги М-4 "Дон" в Богучарском районе 59-летний водитель междугороднего автобуса MAN, двигаясь в сторону Ростова, не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса. Есть пострадавшие, их число уточняется", - сказал сотрудник пресс-службы.
В автобусе находилось 28 человек, детей среди них не было, отметил собеседник агентства.
В ведомстве добавили, что ДТП произошло в условиях снегопада, движение в сторону юга ограничено.
Как сообщил "Интерфаксу" источник в службе "Скорой помощи", в аварии с автобусом пострадали 14 граждан Украины.
"Пострадали 14 человек, один из них в крайне тяжелом состоянии. Все иностранцы - граждане Украины", - сказал источник.
Автобус следовал из Запорожья в Воронеж.
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